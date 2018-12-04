Kartepe Saha Çalışanları Kışlık Elbiselerine Kavuştu

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele yeni kışlık iş kıyafetleri dağıtıldı.

Olası soğuk hava koşulları ile birlikte karla mücadele başta olmak üzere ilçede görev alacak personelin performansını yüksek tutmak adına, sert kış koşullarından olumsuz etkilenmemeleri ve daha rahat çalışabilmeleri için İş Güvenliği Kanunu'na uygun tek tip kışlık elbiseleri dağıtıldı. Müdürlük çalışanı yaklaşık 100 personele kışlık mont, bot, bere ile 2 takım kışlık penye ve pantolon verildi.

Yeni kışlık iş kıyafetlerini alan Fen İşleri Müdürlüğü personeli böylelikle çalışmalarını kış ortamında da herhangi bir aksaklığa meydan vermeden daha rahat bir şekilde yapabilecek. - KOCAELİ