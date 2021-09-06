Kartepe, Özgün konseriyle şenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yaz şenliği etkinlikleri dolu dolu devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yaz şenliği etkinlikleri dolu dolu devam ediyor. Birbirinden ünlü sanatçıların sahne aldığı konserler ile izleyenlere güzel bir gece yaşatan Büyükşehir, düzenlediği farklı kültür sanat etkinlikleri ile de unutulmaz bir yaz yaşattı. Kartepe SEKA Kamp alanında gerçekleştirilen etkinliklerin son gününde sahne alan şarkıcı Özgün, birbirinden hareketli şarkıları ile izleyenlerini coşturdu. Konser boyunca duygusal şarkılara da yer veren Özgün, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, konserin sonunda sanatçıya çiçek takdim etti.

YEREL SANATÇILAR SAHNE ALDI

Birbirinden güzel yerel seslerin sahne aldığı Kartepe yaz şenliği etkinliğinde dinleyenler zaman zaman şarkılara eşlik ederek, zaman zaman da halaya durdu, horon tepti. Pandemi döneminde sıkıntılı günler geçiren yerel sanatçılar etkinliklerde sahne almanın mutluluğunu yaşarken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

KAĞIT YAPIMINI KEŞFETTİLER

Kartepe yaz etkinliklerinde alana kurulan Bilim Merkezi'nin Ressam Robot Atölyesinde çocuklar için robotik kodlamadan bilim gösterilerine kadar birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetler gerçekleştirildi. Kağıt Müzesi'nin atölyesinde El Yapımı Kağıt etkinliği ise çocukları hem heyecanlandırdı, hem de yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşattı.

ÇOCUKLAR TİYATROYA DOYDU

Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü alanda kurduğu Çocuk Tiyatrosu ile perdelerini çocuklar için açarak, birbirinden eğlenceli oyunlar sahneledi. Çocukların kahkahalar eşliğinde izlediği oyunlar alkışlar eşliğinde son buldu.

KO-MEK STANTLARI ŞENLİĞE RENK KATTI

Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı ve Halk Üniversitesi olarak bilinen Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) alanda kurduğu stantlarda, kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan eserleri vatandaşlarla buluşturdu. Birbirinden güzel eserler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

ETKİNLİKLER HEM EĞLENDİRDİ HEM ÖĞRETTİ

Gün boyunca KO-MEK stantlarında devam eden ahşap boyama, bileklik yapımı, ebru yapımı, su kabağı oymacılığı, geleneksel el sanatları ve yöresel sanatlara ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Özellikle çocukların dikkatini çeken bileklik yapımı ve ebru yapımında hem eğlendiler hem de yeni şeyler öğrendiler.

KOMEKSEPETİ. COM ÜRÜNLERİ ALICINI BULDU

Komeksepeti. com adresinde yer alan kursiyer ürünleri düzenlenen stantta satışa çıkarıldı. Yoğun ilgi gören el emeği göz nuru eserler satılarak kursiyerlere ekonomik katkı sağlanmış oldu.

TURİZM VE DOĞAL YAŞAM ALANLARI

Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü alanda kurduğu atölyelerinde kentin turizm lokasyonlarını ziyaretçilere tanıttı. Ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından "Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri" adıyla oluşturulan kitaptaki yemekler vatandaşlara anlatıldı.

ETKİNLİKLER ÇOCUKLARA YARADI

Yaz aylarına damga vuran etkinliklerde konserlerin yanı sıra çocuklar için tiyatro ve bilim gösterileri, sokak eğlenceleri, sergiler, atölye çalışmaları ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirildi. Vatandaş odaklı bir anlayışla yapılan etkinlikte, KO-MEK stantları yoğun ilgi gördü. Etkinlikte en fazla çocuklar eğlendi. Etkinlik alanında çocuklar için sokak oyunları ve pandomim gösterileri düzenlendi. Palyaçolar ve jonglörler de çocukların neşesine ortak oldu.

Kaynak: Habermetre