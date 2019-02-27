Kartepe Nurettin Topçu Akademi Lise Hizmete Başladı

"Hayattaki en büyük kazanç hayırlı evlat sahibi olmaktır"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Kartepe Nurettin Topçu Akademi Lise, düzenlenen tanıtım programıyla hizmete başladı. Tanıtım programına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Hayattaki en büyük kazanç hayırlı bir evlat sahibi olmaktır. Evladı bırakırsan karanlığa, yanlışa gider. İşte biz de bu Akademi Liseleri; gençlerimiz geleceğe en iyi şekilde hazırlansın diye açıyoruz" dedi.

YOĞUN KATILIM

Kartepe ilçesinde hizmete giren Nurettin Topçu Akademi Lise'nin tanıtım programına Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Ak Parti Kartepe Belediyesi Başkan adayı Muhammed Mustafa Kocaman, Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, şube müdürleri, Akademi Lise eğitmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılışa ayrıca Kartepe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

ÜZÜLMEZ: BÜYÜKŞEHİR'İ ÖRNEK ALIYORUZ

Törende ilk konuşmayı yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, 2004 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla Kartepe'de büyük bir değişim yaşandığını söyledi. Bu hizmetler içinde eğitime yönelik çalışmalara önem verdiklerini kaydeden Başkan Köşker, "Çocuklarımızın bilimsel ve fenni alanda gelişmesi için Akademi Lise gibi eğitim kurumları açılıyor. Büyükşehir belediye başkanımıza ve ekibine bu önemli kurumları bizlere kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz ve bu konuda büyükşehir belediyemizden çok şey öğrendik" dedi.

EN BÜYÜK KAZANÇ HAYIRLI EVLAT SAHİBİ OLMAKTIR

Başkan Karaosmanoğlu, belediyecilik faaliyetlerini sürdürürken, yollardan, alt yapıya, çevreden yeşil alanlara, parklara kadar her türlü çalışmayı yaptıklarını ancak bu sırada geleceğin en değerli varlıkları olan çocukları ve gençleri unutmadıklarını söyledi. Tanıtım programına katılan vatandaşlara seslenen Başkan Karaosmanoğlu, "Bir kardeşiniz olarak sizlere tavsiye ediyorum, hayatta en büyük kazanç hayırlı bir evlat sahibi olmaktır. Evladın peşini bırakırsan, karanlığa bırakırsın. Onlara güzel bir ülke vermezsek, yarın o çocuk Allah korusun, bizim karşımıza eşkıya olarak çıkar. O nedenle bu Bilgievlerini, Akademi Liseleri açıyoruz. Bunlar çocuklarımıza sahip çıkmanın adımlarıdır" dedi.

EVLATLARIMIZ GELECEĞE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANSIN

"Derdimiz gençlerimizi yarınlara iyi hazırlamaktır" diyen Başkan Karaosmanoğlu, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi'nin gençler ve çocuklar için hayata geçirdiği projelere değindi. Akademi Lise, Akademi Üniversite ve Bilgievlerinin yanı sıra Diriliş Kampı, Ücretsiz Spor Okulları'nın çocukların ve gençlerin emrinde olduğunu kaydeden Başkan Karaosmanoğlu, "Evlatlarımız iyi yetişsinler diye bu kurumları açıyoruz. Buradan inşallah çok sayıda genci hayata hazırlayacağız. Burada doğru ve temel bilgileri alacaklar. Sonra hangi mesleği seçerlerse seçsinler temelleri iyi olduğu için en iyi şekilde vatana hizmet edecekler. Ben buna inanıyorum" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Açılışın ardından Başkan Karaosmanoğlu ve beraberindekiler Kartepe Nurettin Topçu Akademi Lise Binası'nda incelemelerde bulundu. Başkan Karaosmanoğlu bu sırada Akademi Lise öğrencileriyle sohbet ederek, hatıra fotoğrafları çektirdi.

KARTEPE NURETTİN TOPÇU AKADEMİ LİSE

Akademi Lise Kartepe Şubesi, ilçede hizmet verecek. Altı katlı bir binada faaliyet gösterecek olan Nurettin Topçu Akademi Lise, 765 metre karelik bir alan üzerinde bulunuyor. Altı derslikli binada bir el sanatları atölyesi, kütüphane, internet ve bilişim dersliği ile iki adet kafe yer alıyor. Binada ayrıca etüt odası, rehberlik odası, spor salonu, aktivite salonu, konferans salonu ve oyun salonu da düşünüldü. 750 kişilik öğrenci kapasitesine sahip olan Kartepe Nurettin Topçu Lisesi Kartepe ilçesindeki öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

AKADEMİ LİSE NEDİR?

Akademi Lise Kartepe Şubesinde ismi yaşayacak olan yazar Nurettin Topçu 1909 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlayan Topçu, eğitimini Avrupa'da devam ettirebilmek için burs sınavlarına girdi ve 1928 senesinde kazandığı burs ile birkaç arkadaşı ile birlikte Fransa'ya gitti. Fransa'da önce Bordo Lisesi'ne nakledildi. İlk yazı denemelerini burada yaptı. Aynı zamanda Sosyoloji Cemiyeti'ne üye olan Topçu, yazılarını cemiyete göndererek tenkidatlarına sundu. Topçu 10 Temmuz 1975 tarihinde vefat etti. Ahlak ve Anadolu irfanı ile alakalı birçok eser kaleme alan Nurettin Topçu'ya 2017 senesinde Vefa alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Bültenler