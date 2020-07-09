Kartepe'nin ilk 6 ay atık bilançosu 32 ton Kartepe Belediyesi tarafından başlatılan geri dönüşüm projesi kapsamında tekstil atıkları düzenli olarak toplanıyor.

Kartepe Belediyesi tarafından başlatılan geri dönüşüm projesi kapsamında tekstil atıkları düzenli olarak toplanıyor. 2020 yılının ilk 6 ayında 32 ton 455 kilogram tekstil atığı toplandı.

Kaynağında ayrıştırma çalışmalarına büyük bir hassasiyet ile devam eden Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, tekstil atıklarını diğer atıklardan ayrı toplanması için ilçe geneline yerleştirdiği 52 adet tekstil konteynırını periyodik takip ile boşaltılıyor. Proje ile tekstil alanında ihtiyaç duyulan hammadde konusunda geri kazanımların olması, yeni üretimler sırasında oluşacak sera gazı ve küresel ısınma etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2018 yılının Nisan ayında 2 ton 560 kilogram, Mayıs ayında 2 ton 300 kilogram, Haziran ayında 4 ton 250 kilogram, Temmuz ayında bir ton 715 kilogram, Ağustos ayında bir ton 50 kilogram, Eylül ayında 350 kilogram, Ekim ayında bir ton 920 kilogram, Kasım ayında iki ton 295 kilogram, Aralık ayında 3 ton 25 kilogram toplamda 19 ton 465 kilogram tekstil atığı toplandı. 2019 yılının Ocak ayında 930 kilogram, Şubat ayında bir ton 660 kilogram, Mart ayında bir ton 50 kilogram, Nisan ayında iki ton 245 kilogram, Mayıs ayında 3 ton 835 kilogram, Haziran ayında 6 ton, Temmuz ayında 6 ton 698 kilogram, Ağustos ayında 5 ton 806 kilogram, Eylül ayında 6 ton 65 kilogram, Ekim ayında 4 ton 548 kilogram, Kasım ayında 5 ton 944 kilogram, Aralık ayında 3 ton 881 kilogram, toplamda 48 ton 662 kilogram tekstil atığı toplandı. 2020 yılında ise, Ocak ayında 2 ton 110 kilogram, Şubat ayında 6 ton 645 kilogram, Mart ayında 4 ton 520 kilogram, Nisan ayında 3 ton 390 kilogram, Mayıs ayında 9 ton 500 kilogram, Haziran ayında 6 ton 290 kilogram, toplamda 32 ton 455 kilogram tekstil atığı toplandı.

Projenin başladığı günden günümüze gelen süreçte vatandaşların ilgisinin ve duyarlılığının arttığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, "52 noktada tekstil atıklarını başarıyla toplamaktadır. İlçemiz turizm merkezidir. Doğamız bizlere torunlarımızın emanetidir. En iyi şekilde koruyarak gelecek olan nesillere bırakmalıyız. Tekstil atıklarının toplanması ile geri dönüşümün yanı sıra ekonomiye de büyük katkı verilmektedir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA