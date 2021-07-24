Kartepe'nin çınarları bayramda unutulmadı
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Kartepe'nin çınarları bayramda unutulmadı

Kartepe'nin çınarları bayramda unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, Kurban Bayramı'nda ilçenin çınarlarını unutmadı.

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, Kurban Bayramı'nda ilçenin çınarlarını unutmadı.

Kartepe Belediyesi'nin ödüllü projesi olan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri Kurban Bayramı'nda Kartepe'nin yaşayan çınarlarını unutmadı. Alo Evlat Kulübü ekipleri Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile bayramlaşması sonrasında Kartepe'nin büyüklerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Büyüklere çikolata ikramında bulunan ekipler, istek ve taleplerini dinlediler. Alo Evlat ekipleri Kartepeli büyüklere Covid-19 sürecinin devam ettiği anlatırken, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını, maske, sosyal mesafe ve dezenfekte kurallarına uymalarını gerektiğini anlattılar. - KOCAELİ

Kartepe'nin çınarları bayramda unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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