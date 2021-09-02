Kartepe'nin araç filosuna yenisi eklendi
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Kartepe'nin araç filosuna yenisi eklendi

Kartepe'nin araç filosuna yenisi eklendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartepe Belediyesi, ilçe halkına daha hızlı ve sorunsuz hizmet vermek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kartepe Belediyesi, ilçe halkına daha hızlı ve sorunsuz hizmet vermek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine yeni bir temizlik aracı daha eklendi. 8+1 metre küp hidrolik sıkıştırmalı, Euro 6 yeni nesil çevreci çöp kamyonu teslim alınması sonrasında hizmet kadrosuna dahil edildi. Çalışmaları sürdürdüklerine dikkat çeken Kocaman, "Kartepe'mize en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyor, araç filomuzu her geçen gün büyütüyoruz. Özellikle dar sokaklarımızda hızlı ulaşım sağlayarak daha verimli kullanabileceğimiz Mercedes ATEGO marka 8 metreküp çöp toplama aracımız ilçemize hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'nin araç filosuna yenisi eklendi
Kartepe'nin araç filosuna yenisi eklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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