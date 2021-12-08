Kartepe Maşukiyede meydana gelen heyelana acil müdahale edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde yaptığı üstyapı çalışmaları ile vatandaşın ulaşım kolaylığı ve güvenliğine katkı sunuyor. Yapılan çalışmalarla yollarda araç ve yayaların ulaşım olanaklarını kolaylıkla ve güvenle yapması sağlanıyor. Maşukiye'de aşırı yağış sebebiyle yolda meydana gelen heyelana acil müdahale eden ekipler, kayan toprağın yolu kapatmaması ve olası bir heyelanın bir daha yaşanmaması için bölgede çalışma başlattı. Asfaltlama çalışması tamamlanan Akçakese Caddesi ve Ballıca Sokakta kaldırım imalatları devam ediyor.

YOLDA OLUŞAN HEYELANA MÜDAHALE

Kartepe Maşukiye Mahallesinde yoğun yağmur yağışı heyelana sebep oldu. Yaşanan toprak kaymasına acil müdahale eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. İş makineleriyle kayan toprak temizlendi ve geçici olarak yol güvenliği sağlandı. Bölgede çalışmalara başlayan Fen İşleri ekipleri, yolu yayalar ve araçlar için güvenli hale getiriyor. Bölgede olası bir heyelanın bir daha yaşanmaması için çalışma yapılıyor.

AKÇAKESE'DE SÜPÜRGE BETON İMALATLARI

300 metre uzunluğunda 7 metre genişlikte olan Sapanca ve Kartepe Otel yoluna ulaşımın sağlandığı Akçakese Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanan üstyapı çalışmaları kapsamında, 700 ton plent miks temel ve 450 ton asfalt serimi yapılarak yol konforu ve güvenliği sağlandı. Akçakese Caddesinde süpürge beton kaldırım imalatı çalışmaları yapılıyor.

BALLICA'DA KALDIRIMLAR TAMAM

500 metre uzunluktaki Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ballıca Sokakta asfaltlama yapan Büyükşehir Belediyesi, kaldırımlarda süpürge beton imalatlarını tamamladı. Yayaların ulaşımına kolaylık sağlayacak Ballıca Sokağın kaldırımları baskı beton yapılıyor. Ataevler Mahallesi ile Fatih Sultan Mehmet mahallelerini birbirine bağlayan Ballıca Sokakta 700 ton asfalt, 1. 680 ton pmt serimi yapıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet