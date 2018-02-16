Kartepe'li Çocuklar İçin Sigarayı Bırakma Günü

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü münasebetiyle, Kartepe Belediyesi Yunus Emre Bilgi Evi öğrencileri İzmit Çocuk Hakları Okulu'na ziyarette bulundu. Görevliler tarafından sigaranın zararları anlatılarak, sigara dumanının da, 'pasif içici' durumundaki bebek ve çocuklar için büyük sağlık sorunları oluşturduğuna dikkat çekildi.

BİLGİ VERİLDİ

Öğrenciler, zararlı alışkanlıklarla mücadele yöntemlerini Geleneksel Türk Gölge Oyunumuz olan Hacivat-Karagöz ile öğrenerek, hem eğlendi hem de bilinçlendi. İçilen her bir sigarada sağlığa zarar veren ve insanı zehirleyen binlerce kimyasal maddenin bulunduğu belirtilen gösteride, bu kimyasal maddelerin 81 tanesinin doğrudan kansere sebep olduğu komik bir dille çocuklara anlatıldı.

ÜZÜLMEZ'E TEŞEKKÜR

Katılım sonunda çocuklara sertifika verildi. Çocuk Haklarının anlatıldığı dergi ve İzmit'in meşhur pişmaniyesi de çocuklara hediye edildi. Çocuklar, sigara konusunda artık daha bilinçli olacaklarını ve ailelerine bugünü anlatacaklarını dile getirdiler. Verilen eğitimlerin günlük hayatlarına olumlu katkılar sunduğunu belirten öğrenciler, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve Bilgi Evleri öğretmenlerine teşekkür ettiler.