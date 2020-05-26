Kartepe, Kovid-19 sonrası ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebildiği Kartepe, doğal güzelliği, ormanları, geniş yeşil alanlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ziyaretçilerin en çok tercih edeceği lokasyonlardan biri olmayı hedefliyor.

İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebildiği Kartepe, doğal güzelliği, ormanları, geniş yeşil alanlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ziyaretçilerin en çok tercih edeceği lokasyonlardan biri olmayı hedefliyor.

Kış aylarında günübirlikçilerin de ilgisiyle yıl boyunca yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Kartepe, bahar ve yaz aylarında da kayın, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kestane ve meşe türlerinin yeşil tonlarını barındırıyor.

Doğasının yanında bölgedeki yerel işletmelerin yöresel lezzetleriyle de ziyaretçilere ev sahipliği yapan bölge, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası ile İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla yılın her mevsimi ilgi görüyor.

Ünü ülke sınırlarını aşan Kartepe, özellikle Arap ülkelerinden gelen turistleri de ağırlıyor.

Maşukiye ve Suadiye'den başlayarak ormanların arasından yeşil rengin tonları eşliğinde 1600 rakımlı zirveye uzanan 20'şer kilometre uzunluğundaki 2 ayrı güzergah, sunduğu doğal güzelliklerle bölgeye gelenleri adeta büyülüyor.

Kuzuyayla ve Suadiye tabiat parkları ile "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'ya da sahip olan bölge, koronavirüs salgını nedeniyle 2 ayı aşkın süredir sessizliğe büründü.

Şehrin stresli hayatına alternatifler sunan Kartepe'deki esnaf, salgın sonrası kontrollü normalleşme sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, haziran ayında ziyaretçileri ağırlamayı öngörerek hazırlıklarını yapıyor.

"Kartepe, kent merkezlerindeki işletmelere göre daha avantajlı"

Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Mart itibarıyla işletmeleri kapattıklarını, şimdilerde ziyaretçi ağırlayacakları günü beklediklerini söyledi.

Bakanlığın kendilerine bildireceği bütün önlemleri alacaklarını ifade eden Öçbe, "Her işletme hazırlıklar yapıyor. İlgili yazı geldikten sonra düzenlemeleri yapıp işletmeleri açacağız." dedi.

Öçbe, Kartepe'nin kent merkezlerindeki işletmelere göre daha avantajlı olduğunu dile getirerek, şehirlerde işletmelerin çoğunlukla kapalı alanlara sahip olduğunu kaydetti.

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların kapalı alanda bulunmaktan çekineceğine işaret eden Öçbe, şöyle konuştu:

"Bu bölgede kapalı alan dışında dere kenarlarımız, ormanda piknik alanlarımız var. Ara mesafeyi 2 metre değil, 10 metreye kadar açarak hizmet vermeyi düşünüyoruz. Buralar insanlar için daha tedbirli ve güvenli ortamlar olacak. Buralar zaten temiz bölge, misafirlerimiz rahatlıkla gelebilir. Önlemleri alıyoruz, alacağız. İşletmemiz 30 dönüm, 10'ar metre arayla masalarımı çok rahat koyabilirim. Diğer arkadaşlarımızın tesisleri de aynı. Geniş alanlarımız var. Buralara gelen rahat eder, kafalarında soru işareti kalmaz."

İşletmelerin bulunduğu alanları Tarım ve Orman Bakanlığından kiraladıklarını belirten Öçbe, koronavirüs nedeniyle kapalı oldukları için kiraların tekrar gözden geçirilmesini istediklerini, bu süreçte kiralarda yapılacak indirim düzenlemesinin esnafı rahatlatacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA