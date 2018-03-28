Kartepe Kongre Merkezi Oluyor

Birçok kongreye ve Kartepe Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Kartepe, şimdi de bilim dünyasına büyük katkılar sunacak birçok kongreye hazırlanıyor.

Kongreler hakkında bilgi vermek için Maşukiye'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kısa bir selamlama konuşmasından sonra bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez şunları söyledi, "Kartepe'nin vizyonuna büyük katkı sağlayacak kongreleri hayata geçiriyoruz. Kartepe olarak; lojistik, turizm, sanayi olarak kentimize katkı sağlasak da asıl amacımız yeryüzünün cenneti gibi gözüken Kartepe'nin güzelliklerini yerli yabancı herkese tanıtmak. 4 yıl içerisinde verdiğimiz emekler karşılık buluyor. İşimizin en önemli ortağı Kocaeli Üniversite'si ile birlikte çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Amaçlarımızdan birisi de üniversiteyle yerel yönetimler iş birliğinde yapılan çalışmalarımızla Türkiye'ye örnek olmaktı. Birçok projemiz var ve bunlar büyük başarılar elde etti. Hem Kartepemizin tanıtımı hem de bilimsel alanda neler yapılabileceğini ortaya koyduk. Kartepe, yeni bir ilçe ve çok bakir bir bölgeydi. Bunun avantajlarını da dezavantajlarını da yaşadık. Ulusal ve uluslar arası çalışmalarımız ile Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdirini aldık" dedi. - KOCAELİ