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Kartepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Kartepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, karın yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu açıldı.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, karın yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu açıldı.

Kentte hafta içinden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışıyla 1600 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi beyaza büründü.

Merkezdeki pistler, yeterli kar kalınlığına ulaşılmasının ardından kayakseverlerin kullanımına sunuldu.

Tatilciler, Samanlı Dağları'nın zirvesinde Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası eşliğinde kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

"Pistlerimizin tamamını devreye soktuk"

Kayak merkezindeki otelin genel müdürü Doğan Ezik, AA muhabirine, pistlerin açıldığını ve kayakseverlere hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığını ifade eden Ezik, "Kar yağışımız sürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulmasını öngörüyoruz. Otelde hareketlilik hafta sonu olması dolayısıyla başladı. Kayakseverlerin talepleri artıyor. Sezon açıldı, pistlerimizin tamamını devreye soktuk. Sezonun bu şekilde devam edeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

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AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

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