KARTEPE BEYAZA BÜRÜNDÜ

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezi Kar yağışıyla beyaza büründü. Karla kaplanan ormanlar güzel görüntüler oluşturdu.

Gece kent merkezinde aralıklarla yağmur yağarken, hava sıcaklığının düştüğü Kartepe'de ise kar yağışı etkili oldu. Kartepe'nin zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü. Karla kaplanan ormanlar güzel görüntüler oluşturdu. Otelde bulunan tatilciler, kar yağışının sevincini yaşadı. Çocuklar araçların üzerinde bulunan karları toplayarak oynadı.

Kartepe'de bulunan otelin genel müdürü Korhan Oymak, Sezona hazırlıklarımız tamamlandı. 17 adet pistimizin tamamı şu anda hazır. Kar yağışının devamını bekliyoruz. Bu şekilde devam ederse 2 hafta içerisinde pistlerimiz kayak için hazır olacak. 40 santimetre kar kalınlığına ulaştığımızda kayak yapabileceğiz. dedi.