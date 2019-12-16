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Kartepe karate şampiyonasına hazırlanıyor

Kartepe, Türkiye Kulüplerarası Ümit-Genç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

16.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:21
Kartepe karate şampiyonasına hazırlanıyor

, Kulüplerarası Ümit-Genç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.


Kartepe Türkiye Kulüplerarası Ümit-Genç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası 20-22 2019 tarihleri arasında Kartepe'de düzenlenecek. Hergeleci İbrahim Kapalı Salonunda düzenlenecek şampiyonaya 55 ilden yaklaşık bin 500 sporcu katılacak. Tatamiye çıkacak olan sporcular 'ümit, genç ve büyükler' kategorilerinde yarışacak. 3 gün sürecek olan şampiyonaya il ve ilçe protokolü ile birlikte spor camiasının tanınmış isimleri ve çok sayıda sporseverin katılım göstermesi bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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