Kartepe kar yağışıyla beyaza büründü - Haberler
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Kartepe kar yağışıyla beyaza büründü

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor.

Kentte dün akşam başlayan sağanak, 1600 rakımlı Samanlı Dağları'nın zirvesinde gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetre ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kartepe kar yağışıyla beyaza büründü

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AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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