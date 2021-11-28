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Kartepe Hasanpaşa'ya yeni mesire alanı

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Kartepe Hasanpaşa'ya yeni mesire alanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzunçiftlik Hasanpaşa Mahallesine yeni bir mesire alanı kazandırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzunçiftlik Hasanpaşa Mahallesine yeni bir mesire alanı kazandırıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler 20 bin metrekarelik alanda çalışmalarına başladı.

YÜRÜYÜŞ YOLU YAPILIYOR

Hasanpaşa mesire alanında ilk olarak 600 metre uzunluğunda yürüyüş yolu yapılıyor. Yürüyüş yolundaki çalışmaların tamamlanmasının ardından alana kentsel donatı elemanları konulacak. Böylece Kartepe'ye yeni bir mesire alanı daha kazandırılmış olacak.

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