Kartepe gebe eğitim sınıfı açıldı

Açılışta konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "Kartepe'de doğum anından ölüme hizmet üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Kartepe Belediyesi ve Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Dumlupınar Mahallesi'nde gebelik sınıfı açıldı. Kartepe Belediyesi Kadın Spor Merkezleri aracılığı ile hizmetlerini vatandaşların ayağına kadar getiriyor. Kadın Spor Merkezlerinde haftada bir gün, gebelik eğitimi sınıfı açarak anne adaylarına kendi mahallelerinde bu hizmeti alma imkânı tanıyor. Kartepeli anne adaylarına spor yapma fırsatı sunulurken aynı zamanda gebeliğe hazırlık ve gebelik süreci ile ilgili eğitim almaları da sağlanıyor.

YOĞUN KATILIM

Dumlupınar Mahallesi'nde Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün bahçesinde gerçekleşen törene Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman, Sağlık Hizmetleri-İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Onursal Varlıklı, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Harun Arslan, Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya, CHP İl Başkan Yardımcısı Nilay Merttürk, AK Parti Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Emine Tandoğan Özdemir, Kurum Müdürleri, Kartepe Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ve Kartepeli vatandaşlar katıldı.

ARSLAN, "EN GÜÇLÜ KADRO "

Açılış töreninde konuşan Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, "Kartepe'de ki insanlar hasta olduktan sonra, sıkıntı yaşadıktan sonra değil, önemli olan onların hasta olmadan sıkıntı yaşamadan önüne geçecek tedbirleri alabilmektir. Bu anlamda bizde yaklaşık 4 yıldır gebe eğitimine ağırlık vermekteyiz. Biz kendimiz bazı imkânlarla bunu faaliyete geçirmiştik. Kartepe Belediyesi işbirliğinde Gebe Eğitim Sınıfımızı yenilediler. Gerek gebe eğitimcilerimizle, ebe arkadaşlarımızla, doktorumuzla, diş hekimimizle, diyetisyenimizle, psikoloğumuzla ve Kartepe Belediyesinden gelen gebe pilates hocamızla Kocaeli'de Gebe Eğitim Sınıfı anlamında en güçlü kadro bizde. Bu kadroyla 7/24 hizmet etmekten gurur duymaktayız" dedi.

ARSLAN, "ÜCRETSİZ HİZMETLER "

Sözlerine devam eden Arslan, "Sizlerden ricam çevrenizde bulunan annelere, anne adaylarına bu hizmeti almaları için davet edin. Kartepe'de bir şey yaparken tek başımıza yapamayacağımızın farkındayız. Birlikte güç doğar düsturu ile hareket edildiğini bu şekilde enerji ile güç tarif ettiğimizi biliyoruz. Belediye Başkanımız Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe aşkıyla hizmet ediyor. Yapacağımız hizmetlerde yanımızda olacağını biliyorum. İnşallah güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. Arslan ayrıca, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün bünyesinde mesai saatlerinde diyetisyen, psikolog ve kanser taramaları verilmektedir diyerek bu hizmetlerin ücretsiz olduğunun altını çizdi.

GELİŞMİŞLİĞİN İLK ADIMI EĞİTİMDİR

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, "Kartepemizde geçmişten bugüne kurumlarımız uyum içerisinde hizmet üretilmektedir. Kartepe'de insanın olduğu her yerde biz uyum içerisinde birlik beraberlik içerisinde çalışma yapmaya hizmet üretmeye devam ediyoruz edeceğiz de. Bugün de güzel bir örneğini yaşıyoruz. Biz belediyecilik noktasında doğum anından ölüm anına kadar her yerde varız. İnsanımıza hizmet etmek için gayret ediyoruz. Ama bu doğum öncesinden bir hizmet ve bence çok gerekli bir hizmet. Çünkü annelerimizin, kadınlarımızın, gebe annelerimizin biz gebelik dönemindeki sıkıntılarını, zorluklarını bende bir baba olarak iyi biliyorum. Nasıl bir süreç geçirdiklerini, desteğe ihtiyaç duyduklarını biliyorum. İnşallah bu bir başlangıç olur. Bölgemizde yaşayan çok sevdiğimiz, inandığımız, çok değer verdiğimiz kadınlarımız için bir nebze hizmet etme fırsatı olur. Gelişmişliğin ilk adımlarından biri eğitimdir. Bu güzel hizmet için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler