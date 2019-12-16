Kartepe'deTEMA sınıfları oluşturuldu

16.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:06

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte, Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Biriminin TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği ile Kartepe genelinde okullarda TEMA sınıfları oluşturuldu. Anaokullar da ve ilkokullarda uygulanan Minik Tema ve Yavru Tema Programları ile çocukların doğada daha fazla zaman geçirmesi, orta dereceli okullarda uygulanan Ortaokul Tema ile çocukların yaşamın nasıl sürdüğünü ve doğaya olan etkilerimizi anlamaları, Lise Tema Programları ile çevre sorunlarına duyarlı ve çözüme yönelik harekete geçebilen bireyler olmaları amaçlandı.

46 TEMA SINIFI KURULDU

TEMA sınıflarında doğal kaynaklarımızın önemine dikkat çekildiğini vurgulayan Kartepe Belediyesi Çevre Yüksek Mühendisi ve TEMA Vakfı Kartepe İlçe Sorumlusu Gökçen Gönülay "Kartepe Belediye Başkanımız Av.M.Mustafa Kocaman'dan aldığımız destekle çalışmalarımıza başladık. Eğitim öğretim yılının başlamasından bu yana ilçe genelinde 46 adet TEMA sınıfı oluşturduk. Amacımız Kartepedeki bütün okullarda çevreci öğrenciler yetiştirmek. Doğal kaynaklarımız günden güne azalmakta ve iklim değişikliği artık kapımızdadır. Bu nedenle çevresine duyarlı, toprağının, havasının suyunun değerini bilen, artık bunların yok olmayacağını düşünen bir toplum olmaktan çıkmamızın eğitimle mümkün olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden de eğitimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

HER ZAMAN DESTEK VERECEĞİZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ise "Anayasamızın 56. maddesinde herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir" denilmektedir. Buna göre öncelikli görevimiz bütün vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlayabilmek için gerekli çalışmaları yapmak ve farkındalığı arttırmaktır. Eğitim aşamasında STK'lerle her zaman el ele vererek gerekli çalışmaları yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler