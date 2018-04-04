Kartepe'de Yurtlara Çağrı

Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kartepe'de faaliyette bulunan ve barınma hizmeti veren yerler hakkında, ilgili yönetmeliğin geçici 2'nci maddesi 5'nci fıkrasında 06 Haziran 2017 tarihinde işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 4'üncü maddisinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yetkili idareden otel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde öğrenci barındınma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları veya öğrenci stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerler 01/09/2018 tarihine kadar depreme karşı dayanıklılık ve yangına karşı güvenlik önlemlerinin alındığına dair düzenlenen raporlar ve ek-1 de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formu ile kurum açmak üzere il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne müracaat ederler. Gerçek kişi kurucularda lisans mezunu olma şartı aranmaksızın, müracaatı uygun görünenlere kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma izni düzenlenir. Bu kurumlar, 01Ağustos 2019 tarihine kadar binalarını bu yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getirirler. 01 Kasım 2018 tarihine kadar bu fıkra hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan yerler, 5442 sayılı kanun hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır denilmektedir"

UYARI YAPILDI

Bu düzenlemeyle ilgili olarak açıklama yapan Ruhsat ve Denetim Müdürü Semra Begeç "Kartepe ilçemiz sınırları içerisinde faaliyette bulunan otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisleri ile yurt, pansiyon, apart ve stüdyo daireleri olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen yerlere öğrenci barındıran yerlerin 01/09/2018 tarihine kadar kurum açma işlemlerini tamamlamaları için ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini" belirtti.