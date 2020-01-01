Kartepe'de yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor

01.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:02

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de yılbaşı tatilinde yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Kış aylarında günübirlikçi tatilcilerin de ilgisiyle binlerce kişiyi ağırlayan Kartepe'deki işletmeler, yılbaşında ziyaretçilerine farklı aktivitelerle unutulmayacak anlar yaşatıyor.

Zipline, paintball, binicilik, safari turları gibi etkinliklerle hizmet veren bölgedeki işletmeler, yöresel lezzetleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

İstanbul'a yakınlığı sayesinde her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Kartepe, butik otel ve pansiyonlar ile misafirlerine hizmet veriyor.

Kartepe ve Maşukiye bölgesinde doğayla baş başa olan tesislerde onlarca çeşitten oluşan kahvaltıyla güne başlama imkanı bulan misafirler, daha sonra kayak merkezine çıkarak Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası eşliğinde kayak ve snowboard yapıyor.

Zirve yolunda trafik yoğunluğu

Kartepe'nin zirvesine çıkan yolda yaşanan hasarlı kazalar trafik yoğunluğuna neden oldu. Bazı sürücü ve yakınlarının, trafik nedeniyle araçlarından inerek kar keyfini yol kenarında çıkardıkları görüldü.

Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kış lastiği ve zincir takmayan sürücüleri uyardı.

İlçeye günübirlik tatile gelen Hakan Poyraz, AA muhabirine, İstanbul'dan yılbaşı tatilini değerlendirmek için Kartepe'ye geldiklerini belirterek, dönüş yolunda yoğun bir trafikle karşılaştıklarını söyledi.

Yaklaşık bir saattir Maşukiye beldesine inmeye çalıştıklarını ifade eden Poyraz, buna rağmen bir günlük tatili ailesiyle değerlendirdiğini kaydetti.

Muharrem Gencer de zirveye gitmek için İzmit'ten yarım saat önce yola çıktıklarını ancak yol kenarına araçlarını bırakan sürücülerin tıkanıklığa neden olduğunu anlatarak, "Günümüzü değerlendirmeye çalışıyoruz ama öğleden sonra olmasına rağmen henüz karla buluşamadık. İleride müsait bir yerde mola vereceğiz." dedi.

Kaynak: AA