Kartepe'de yaşlıların yardımına "Alo Evlat" ekipleri koşuyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yaşam ›› Kartepe'de yaşlıların yardımına "Alo Evlat" ekipleri koşuyor - Haber
Mustafa Kocaman, Kartepe, Yaşam

Kartepe'de yaşlıların yardımına "Alo Evlat" ekipleri koşuyor

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, korona virüs önlemleri kapsamında hizmet alanını genişleterek yaşlılara hizmet vermeye devam ediyor.

25.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:16
Kartepe'de yaşlıların yardımına

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, korona virüs önlemleri kapsamında hizmet alanını genişleterek yaşlılara hizmet vermeye devam ediyor.

Kartepe'de korona virüs çalışmaları kapsamında Kartepe Belediyesi gece-gündüz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatı ile aralıksız süren dezenfekten çalışmaları devam ederken, sokağa çalışmaları yasaklanan 65 yaş vatandaşlara özel ilgi gösteriliyor. Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri evden çıkamayan yaşlı vatandaşların da hizmetlerini karşılamaya başladı. Korona virüs önlemlerini 65 yaş üstü vatandaşlara anlatan Alo Evlat ekibi evlerin dezenfekte edilmesi için ekiplerin yönlendirilmesine yardımcı oluyorlar. Korona virüs kapsamında yaşlılardan toplam bin 500 yardım talebi alındı.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Büyüklerimiz, çınarlarımız, bizlere emanet. Onların sağlığı, güvenliği için canla başla çalışan bir ekibimiz var. İnşallah daha güzel günlerde ellerini öpeceğiz, kucaklaşıp, sarılacağız. Ama tehlike geçinceye kadar onlardan uzak durarak ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gönüllerimiz hep bir, mesafeler sevgimize engel olmaz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata Haber
İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haber
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi Haber
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi
'Bende belirti yok' diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haber
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Haber
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan Arif Gülcani, zor anlar yaşadı
Koronavirüs türküsüne eşek üzerinde klip çeken ozan Arif Gülcani, zor anlar yaşadı
Kanun sanatçısı İzmir Marşı ve İstiklal Marşı'nı kanunla çaldı
Kanun sanatçısı İzmir Marşı ve İstiklal Marşı'nı kanunla çaldı
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var
Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var
İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serra Yılmaz Müslüm Gürses Fahrettin Koca Olga Kurylenko
Spor Burak Yılmaz Bülent Uygun Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Açıklama Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kartepe'de yaşlıların yardımına "Alo Evlat" ekipleri koşuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 18:44:40. #1.15#
title