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Kartepe'de ücretsiz kayak kursu başladı

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz kayak kursları başladı.

14.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:41
Kartepe'de ücretsiz kayak kursu başladı

Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz kayak kursları başladı.


Kartepe Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak düzenlenen kayak kursu yoğun katılımla 11 Şubat itibariyle başladı. Belediyenin hocaları tarafından Salı ve Perşembe günleri Kartepe Kayak Merkezi'nde verilen kurslar yaklaşık iki ay sürecek. Kurslara 10-18 yaşları aralığındaki öğrenciler katılabilecek. Ayrıca eğitim süresi boyunca kursiyerlere öğle yemeğinin yanı sıra kayak ekipmanları ücretsiz olarak Kartepe Belediyesi tarafından sağlanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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