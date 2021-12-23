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Kartepe'de TÜBİTAK Bilim Fuarı

Kartepe'de TÜBİTAK Bilim Fuarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarı'nı açtı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarı'nı açtı.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı, okul binasında açıldı. Bilim fuarında öğrenciler tarafından TÜBİTAK'a yapılan başvurular sonrasında onay alan 6'sı inceleme, 6'sı araştırma, 6'sı tasarım olmak üzere 18 proje sergilendi. Fuarın açılışına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı.

Öğrencilerin projeleri hakkında bilgiler alan Mustafa Kocaman, "Gençler araştırıyor, öğreniyor, üretiyor bilimin ışığında geleceğe yürüyorlar. İlçemizin ve ülkemizin geleceği olan gençlerimizin eğitim, spor ve sanatta iç içe olmaları bize güven veriyor. Aklını, zekasını, yeteneklerini bilimle yoğuran gençlerimize maşallah" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de TÜBİTAK Bilim Fuarı

Kartepe'de TÜBİTAK Bilim Fuarı

Kartepe'de TÜBİTAK Bilim Fuarı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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