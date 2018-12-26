Kartepe'de Trafik Işıkları Konuşuyor

Kartepe Belediyesi'nin çocukları motive etmek, eğlendirirken hem de öğrenmelerine imkân sağlamak amacıyla düzenlediği çocuk tiyatroları bu hafta sonu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde oynanan "Trafik Işıkları Konuşuyor" adlı oyun ile devam etti. Oyunu Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda çocuk izledi. Gösterim öncesinde Kartepeli minikleri selamlayan başkan yardımcıları, il dışında bulunan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in selam ve sevgilerini çocuklara ilettiler.

KONUŞAN TRAFİK IŞIKLARI ÇOCUKLARA ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Polis Memuru Mete'nin konuşan trafik ışıklarıyla geçen diyaloğunun sergilendiği oyun Kartepeli miniklere keyifli anlar yaşattı. Çocuklar trafik kurallarını eğlenerek, öğrenme imkânı buldu. Hafta sonu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve yüzlerce çocuğun katılım sağladığı oyun 45 dakika sürdü. Müzik ve dansla doyasıya eğlenen çocuklara oyun çıkışı Kartepe Belediyesi'nin kültür yayınlarından biri olan Karcan Çocuk Dergisi hediye edildi. Kartepe'de çocuklara yönelik düzenlenen sosyal faaliyetlerden duydukları memnuniyeti bildiren ebeveynler, çocuklara verdiği önem için Başkan Üzülmez'e teşekkürlerini iletti. Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz çocuk tiyatrolarına vatandaşlar yoğun katılım göstermeye devam ediyor.

Kaynak: Bültenler