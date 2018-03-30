Kartepe'de Sunucu Veri Depolama Ünitesi İhalesi Yapıldı

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, sunucu, veri depolama ünitesi, yazılım ve muhtelif bilişim malzemesi ihalesi yaptı.

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından talep edilen sunucu, veri depolama ünitesi, yazılım ve muhtelif bilişim malzemesi mal alım işi için ihalesi düzenlendi. Belediye toplantı salonunda gerçekleşen ihaleye Ruhsat ve Denetim Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Semra Begeç başkanlık yaptı. Yaklaşık maliyeti 685 bin 5 lira olan ihaleye en yüksek teklif 836 bin 198 lira, en düşük teklif 512 bin 177 lira ile verildi. Verilen tekliflerin açıklanmasının ardından verilen tekliflerin incelenmesi için ihalenin birinci oturumu sonlandı. - KOCAELİ