Kartepe'de stajyerlere oryantasyon eğitimi
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Kartepe'de stajyerlere oryantasyon eğitimi

Kartepe'de stajyerlere oryantasyon eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından belediye bünyesinde görev yapan stajyerlere "oryantasyon eğitimi" verildi.

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından belediye bünyesinde görev yapan stajyerlere "oryantasyon eğitimi" verildi.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü eğitmenlerinden Didem Korlu tarafından, 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde kurum bünyesinde staj yapan öğrencilerin Kartepe Belediyesi'nin kurumsal yapısı, kişisel misyon ve vizyon belirleme, hedef belirleme, resmi yazışma kurallarına uygun dilekçe hazırlama, mülakat teknikleri ön hazırlık ve son hazırlıklar, etkili iletişim, iletişim türleri, kendini doğru ifade edebilme yöntemleri hakkında temel bilgiler verildi. Stajyer öğrencilerden Trakya Üniversitesi İşletme Bilgi Yönetimi 4.sınıf öğrencisi İrem Ergin katıldığı eğitim sonrasında "Kartepe Belediyemizde hem staj dönemim, hem eğitimlerimiz çok verimli geçiyor. Bir çok pratik, temel bilgiyi öğrenme şansımız oluyor. Burada çalışanların ilgiyle ve özveriyle bizlere bir şeyler öğretme çabası bizi çok mutlu ediyor. iyi ki Kartepe Belediyesindeyiz" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de stajyerlere oryantasyon eğitimi
Kartepe'de stajyerlere oryantasyon eğitimi
Kartepe'de stajyerlere oryantasyon eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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