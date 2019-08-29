Kartepe'de sokak hayvanları yalnız değil

29.08.2019 09:27

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ketenciler Barajı yakınında hayata geçirdiği mini barınaklarda kalan sokak hayvanlarıyla yakından ilgileniyor. Barınaktaki sokak hayvanlarının yemlemesi yanı sıra iç, dış parazit ve uyuza karşı bakımları da yapılıyor. Hayvan severlerin de takdirini toplayan yemleme ve aşılama uygulamasıyla Kartepe'de doğal yaşamın devamına katkı veriliyor.

HAYVAN DOSTLARIMIZ MUTLU

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde belediye ekipleri sokak hayvanları için kurulan beslenme ve bakım noktalarında bakım çalışmalarına başladı. Oluşturulan noktalarda belediye ekipleri titizlikle çalışma yaparak sokak hayvanlarının doğal yaşamlarında sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmelerine imkan sağlıyorlar.

GEREKEN YAPILMAKTADIR

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "5199 sayılı Sokak Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde gerekli çalışmalar veteriner hekimimiz gözetiminde sokak hayvanları bakım ve rehabilite ekiplerimiz tarafından 7/24 hizmet vermektedir. Kış mevsimi öncesinde sokak hayvanları için oluşturulan alanların bakımları yapılmaktadır. Günlük kuru mama ve diğer gıdaların sağlandığı barınakların konukları olan sokak hayvanlarının aşılama işlemleri de bünyemizdeki veteriner hekim tarafından yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler