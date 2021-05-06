Kartepe'de sokak hayvanları besleniyor
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Kartepe'de sokak hayvanları besleniyor

Kartepe'de sokak hayvanları besleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartepe Belediyesi, tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen yerlere su ve mama bırakıyor.

Kartepe Belediyesi, tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen yerlere su ve mama bırakıyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin, tam kapanma sürecinde aç ve susuz kalmaması amacıyla ilçenin farklı bölgelerine mama ve su dağıtımına devam ediyor. Sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlerde besleme yapan ekipler, gelen istek ve talepler de değerlendiriliyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Tam kapanmada sokakta yaşayan canlarımızın zorluk yaşamamaları için planlarımızı yaptık. Ekiplerimiz parklarımıza, yeşil alanlarımıza, beslenme noktalarına ve sokakta yaşayan dostlarımızın mesken tuttuğu bölgelere mama, yem ve su bırakmaktadır. Her zaman yaptığımız uygulamamız, tam kapanma boyunca aralıksız ve daha yoğun şekilde devam edecektir" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de sokak hayvanları besleniyor
Kartepe'de sokak hayvanları besleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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