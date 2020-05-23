Kartepe'de sağlık çalışanlarına bayram hediyesi Kartepe Belediye Başkan Mustafa Kocaman, ilçe sınırları içerisinde bulunan sağlık ocaklarında görev yapan sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramını tebrik ederek çikolata hediyesi gönderdi.

Kartepe Belediye Başkan Mustafa Kocaman, ilçe sınırları içerisinde bulunan sağlık ocaklarında görev yapan sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramını tebrik ederek çikolata hediyesi gönderdi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Covid-19 pandemisinin başlamasından bu yana 7/24 mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmuyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, Kartepe genelinde hizmet veren İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve sağlık ocaklarında görevli tüm sağlık çalışanlarına Başkan Kocaman'ın selamlarını ileterek, Ramazan Bayramlarını tebrik edip, çikolata hediye etti.

Sağlık çalışanlarına emekleri için teşekkür eden Başkan Kocaman, "Covid-19 önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarımız üstün bir özveri ile hizmetlerine tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de aralıksız devam ediyor. Onların bu özverili çalışmalarının karşılığını asla ödeyemeyiz. Hepsinden Allah razı olsun. Sağlık çalışanlarımız bizlerin gözbebekleridir. Bizlerde elimizden geldiğince kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle, Ramazan Bayramı öncesinde kendilerini unutmadığımızı ve her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini istedik" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA