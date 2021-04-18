Kartepe'de Ramazan titizliği
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Kartepe'de Ramazan titizliği

Kartepe'de Ramazan titizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kartepe Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayını huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla denetim, temizlik çalışmaları ve sosyal yardımlarını titizlikle sürdürüyor.

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Kartepe Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayını huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla denetim, temizlik çalışmaları ve sosyal yardımlarını titizlikle sürdürüyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatları doğrultusunda, ekipler Ramazan ayı sebebi ile denetim ve çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Ramazan ayı boyunca, fırın ve iş yeri denetimleri, mezarlık çevre temizliği ve düzenlemeleri, ibadethane temizlikleri, üst yapı çalışmaları ve pozitif vakalar ile ihtiyaç sahibi ailelere yapılan sosyal yardımlar kesintisiz bir şekilde devam ettirilecek. Çalışmalar kapsamında, Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi ve devamında da ibadethane temizliklerine ağırlık verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini en uygun koşullarda, huzurla gerçekleştirebilmeleri için mezarlık düzenlemelerini Ramazan ayı öncesinde tamamladı. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde hem rutin hem de korona virüs genelgeleri kapsamında kuaför, berber, market, pazar yeri ve benzeri yerlerde denetimlerini sürdürerek, bilgilendirme yapıyor. Ramazan ayı öncesinde başlatılan fırın, pastane denetimlerinde de gramaj ve fahiş fiyat kontrollüleri de sürdürülüyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ise belediyenin imkanları ve hayırseverlerin yardımları ile hazırlanan 2 bin 500 gıda kolisini Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine teslim etti. Korona virüs vakalarını da eksiksiz olarak telefon arayan ekipler, ihtiyaçlarını gideriyor. Yapılan çalışmalar için vatandaşlar Kartepe Belediyesi'ne teşekkür etti.

Ramazan çalışmalarını değerlendiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bereketini, huzurunu, dayanışmasını özlediğimiz bir Ramazan ayına çok şükür yine kavuştuk. Biliyoruz ki pandemi sebebiyle koşullarımız daha zor. Ama bizler kolaylaştırmak için varız. Gücümüz nispetinde şahsım ve ekiplerimiz 7 gün 24 saat hizmete hazırız. Birlik ve beraberliğin, dayanışmanın çoğaldığı bu günlerde her çorbada tuzumuz olsun arzusundayız. İftarlarda buluşup, sofralarınıza konuk olamayacağız. Teravih sonrası cemaatle yaptığımız çay sohbetimizi evlerimizde çekirdek ailemizle yapacağız. Biz de bedenen sofralarınıza konuk olamıyorsak, ikramlarımız eksik olmasın dedik. Ramazan Ayı boyunca her gün 10 ailemizin sofrasına içli pide, pişmaniye, meşrubat ve çocuklarımız için çikolatalardan oluşan paketlerimizi ikram etmeye başladık. Gönül dostluklarının ölçüsü olmaz, sevgisi ve değeri ise tartışılmaz. Sağlıkla yaşayacağımız nice Ramazanlara" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de Ramazan titizliği
Kartepe'de Ramazan titizliği
Kartepe'de Ramazan titizliği
Kartepe'de Ramazan titizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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