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Son dakika! Kartepe'de plastik fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Kartepe'de plastik fabrikasında yangın Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde plastik fabrikası alevlere teslim oldu.

KOCAELİ (İHA) - Kartepe'de plastik fabrikasında yangın

Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde plastik fabrikası alevlere teslim oldu. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, 01.00 sıralarında Kartepe ilçesi, Köseköy mevkiinde bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı, fabrikadan alevler yükseldi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika alev alev yanarken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Son dakika! Kartepe'de plastik fabrikasında yangın

Son dakika! Kartepe'de plastik fabrikasında yangın

Son dakika! Kartepe'de plastik fabrikasında yangın

Son dakika! Kartepe'de plastik fabrikasında yangın

Son dakika! Kartepe'de plastik fabrikasında yangın

Son dakika! Kartepe'de plastik fabrikasında yangın

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İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Kıyak - Son Dakika Haberleri

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