Kartepe'de personele afet eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kartepe'de personele afet eğitimi verildi

10.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:25
Kartepe'de personele afet eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda Kartepe Belediyesi personelinin afet eğitimleri tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda Kartepe Belediyesi personelinin afet eğitimleri tamamlandı.

2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline, meclis salonunda Covid-19 tedbirleri doğrultusunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak eğitim verildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğince iki oturum şeklinde yapılan eğitimde, "İş yerlerin de afet hazırlığı, afet sırasında doğru davranışlar, tahliye ve toplanma alanları, yangında ilk müdahale" konularında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim öncesinde belediye personeline afet bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

"Tedbir hayat kurtarır"

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine uygun şekilde eğitimleri sürdürdüklerine dikkat çeken Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Dönem dönem bu eğitimleri verdik. Sezon olarak daha geniş katılım ve güncellenmiş bilgiler ile eğitimlerimizi tamamladık. Bilinçli tedbir hayat kurtarır. Afetlerin ne zaman geleceği belli değildir. Bu duruma her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bunun için de eğitimler çok önemlidir" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de personele afet eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Hakan Taşıyan Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartepe'de personele afet eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 10:31:36. #1.16#
title