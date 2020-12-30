Kartepe'de pazar yerlerine yılsonu düzenlemesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kartepe'de pazar yerlerine yılsonu düzenlemesi

30.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:06
Kartepe'de pazar yerlerine yılsonu düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca 31 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında Kartepe genelinde kurulan pazarların günlerinde düzenleme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca 31 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında Kartepe genelinde kurulan pazarların günlerinde düzenleme yapıldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca ülke genelinde 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması kesintisiz uygulanacak. Alınan bu karar sonrasında Kartepe Belediyesi ilçe genelinde kurulan pazarlarda düzenlemeye gitti.

Cuma günü Çepni Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde kurulan Suadiye Semt Pazarı, Eşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde kurulan Eşme Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde kurulan Ertuğrul Gazi Mah. Semt Pazarı, Cumartesi günü kurulan Köseköy Merkez Atatürk Caddesi üzerinde kurulan Köseköy Merkez Semt Pazarı, Perşembe günü kurulacak.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, alınan tedbirlere hep birlikte destek olacaklarını kaydetti. - KOCAELİ

Kartepe'de pazar yerlerine yılsonu düzenlemesi
Kartepe'de pazar yerlerine yılsonu düzenlemesi
Kartepe'de pazar yerlerine yılsonu düzenlemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Burak Özçivit İbrahim Tatlıses Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Güven Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Erkek Sakarya Türk Lirası Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartepe'de pazar yerlerine yılsonu düzenlemesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 10:07:08. #1.15#
title