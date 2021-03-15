Kartepe'de pandemi destek ödemeleri başladı
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Kartepe'de pandemi destek ödemeleri başladı

15.03.2021 11:38 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:12
Kartepe'de pandemi destek ödemeleri başladı

Kartepe Belediyesi'nin Mart ayı meclis toplantısında gündeme getirdiği ve oy birliği ile kabul edilen 145 kahvehane ve çay ocağı ruhsatlı iş yerlerinin pandemi destek ödemeleri yapılmaya başlandı.

Kartepe Belediyesi'nin Mart ayı meclis toplantısında gündeme getirdiği ve oy birliği ile kabul edilen 145 kahvehane ve çay ocağı ruhsatlı iş yerlerinin pandemi destek ödemeleri yapılmaya başlandı.

Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında gündeme gelen 145 bin TL'lik şartlı bağışın ilçe sınırlarında faaliyet gösteren kahvehane ve çay ocağı ruhsatlı 145 iş yeri sahibine dağıtılması oy birliğiyle kabul edilmişti. Bu meclis kararı sonrasında Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ödemeler yapılmaya başlandı. Kahvehane ve çay ocağı esnaflarının ödemelerinin başlandığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Başından beri Covid-19 ile devlet millet el ele top yekün mücadele ediyoruz. Burada büyük fedakarlıklarda bulunmak zorunda kalan, zorunlu gelir kaybına uğrayan bazı sektörler oldu. Bölgemizdeki sanayicilerimiz ve belediyemizin iş birliği ile güzel bir dayanışma örneği gösterdik. Karar da meclisimizden oy birliği ile geçti. Evraklarını teslim eden esnaflarımız ödemelerini almaya başladılar. Şu an kontrollü normalleşme sürecindeyiz, kısa bir süredir esnaflarımız hizmet verebiliyor. Ama bu durumun kalıcılığı salgının seyrine bağlı. Maalesef kritik eşikteyiz. Bu durumun lehimize ilerlemesi ve normalleşmenin genişlemesi için güçlü bir irade ve otokontrole ihtiyacımız. Uyulması gereken tedbirleri hepimiz çok iyi biliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de pandemi destek ödemeleri başladı
Kartepe'de pandemi destek ödemeleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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