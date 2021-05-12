KOCAELİ KARTEPE'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
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KOCAELİ KARTEPE'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarptığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarptığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kartepe Suadiye Mahallesi Çepni Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Yılmaz yönetimindeki 41 NZ 516 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Yılmaz ile Yunus Emre Başaran'ı araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mehmet Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Yunus Emre Başaran ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yılmaz'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KOCAELİ KARTEPE'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KOCAELİ KARTEPE'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KOCAELİ KARTEPE'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KOCAELİ KARTEPE'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KOCAELİ KARTEPE'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KOCAELİ KARTEPE'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KOCAELİ KARTEPE'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KOCAELİ KARTEPE'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KOCAELİ KARTEPE'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KOCAELİ KARTEPE'DE OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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