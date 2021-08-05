Kartepe'de ormanların kontrolü sürüyor

Birçok ilde eş zamanlı başlayan orman yangınları sonrasında Kartepe'de de ormanlık alanlara giriş yasaklanırken, Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından denetimler aralıksız devam ediyor.

Birçok ilde eş zamanlı başlayan orman yangınları sonrasında Kartepe'de de ormanlık alanlara giriş yasaklanırken, Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından denetimler aralıksız devam ediyor.

Ormanlara giriş yasağının alınması sonrasında Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Kartepe genelinde mesire alanları başta olmak üzere ormanlık alanlarda denetimler aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerde ekipler, ormanlık alanların her noktasını titizlikle kontrol ediyorlar. Ekipler, ormanlık alanlara yakın bölgelerde bulunan tesis sahipleriyle görüşerek Kocaeli Valiliği tarafından alınan kararla; hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması, havai fişek atılması, ikinci bir emre kadar yasaklandığı vatandaşlara hatırlatıyor.

Ormanlık alanlar temizleniyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de mesire ve ormanlık alanlarda yangına sebep olacak artıkları titizlikle temizlerken, kontrollerine devam ediyor. Kartepe Belediyesi ekipleri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte özellikle cam, cam kırıkları maddeleri, ormanlık alanlarda temizlemeye devam ediyor.

"Denetimler devam ediyor"

Kartepe'nin de ormanlık bölge olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Ülkemiz genelinde bir çok ilde aynı anda başlayan yangınlar sonrasında Kocaeli Valiliğimiz tarafından alınan karar sonrasında ilçemiz genelinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Bu karar ile birlikte ekiplerimiz 7/24 ormanlık alanlarda denetimlerine ve kontrollerine devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı