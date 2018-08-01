Kartepe'de Off-Road Bir Başka

KARTEPE'DE OFF-ROAD YARIŞLARI NEFES KESTİ

Kartepe Belediyesi, tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kartepe Off-Road Şenliği, Maşukiye'de yapıldı. Maşukiye'de yapılan yarışların startını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez verdi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 50 Off-Road aracının katıldığı turnuvada, pilotlar yaklaşık 2 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için birbirleri ile kıyasıya mücadele etti.

50 ARAÇ YARIŞTI

Parkurun zorluğundan bahseden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Bu yıl 4.'sünü düzenlediğimiz Off-Road Şenlikleri'nde şu anda 50 araç yarışıyor. 500'ün üzerinde yarışsever araçları ile gelirken bunlardan 50 araç yarışa katıldı. Özellikle parkur son derece zorlu, amacına uygun, yarışseverlerin heyecanı, adrenalini, belki de korkuyu yaşayacakları bir parkur. Kartepe Belediyesi olarak yarışçıların daha iyi mücadele etmeleri için en iyi şekilde hazırlık yapılmaktadır" dedi.

"SPORUN HER TÜRÜ KARTEPE'DE"

Benzer etkinliklerle ilçeyi turizm ve spor alanında cazibe merkezi haline getirdiklerini ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kartepe'de her mevsim spor var. Her hafta ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalar Kartepe'de yapılmaktadır. Özellikle otomobil yarışları, bisiklet yarışları, Off-road yarışları, endro yarışları bunun yanında yamaç paraşütü vardır. Türkiye Şampiyonası'nda da dereceler elde ediyoruz. Su kayağı dünya şampiyonası yapılacak. Kar kayağı yarışları için de gereken hazırlıklar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.