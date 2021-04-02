Kartepe'de nisan kayağı
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Kartepe'de nisan kayağı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR - Haberler | Güncel
Kartepe'de nisan kayağı

KOCAELİ'nin Kartepe Kayak Merkezi'nde dün etkili olan yağışla pistlerdeki kar kalınlığı, 110 santime ulaştı.

KOCAELİ'nin Kartepe Kayak Merkezi'nde dün etkili olan yağışla pistlerdeki kar kalınlığı, 110 santime ulaştı. Kartepe'de tatilciler, nisan ayında kayak yaptı. 

Kartepe ilçesinde yer alan, 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi'nde dün kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından pistlerde kar kalınlığı, 110 santime ulaştı. Kayak merkezindeki birçok pist de kayak tutkunları için açıldı. Otelde konaklayanlar, nisan ayında kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı. Yetkililer, kayak sezonunun 15 gün daha devam etmesini beklediklerini söyledi. 

Kayak merkezi işletmecilerinden Ekrem Denkli, "Dün 20 santime yakın kar yağdı. Pistlerimiz şu an hazır, 1,5 metreye yakın kar var. Kayak turizmi devam ediyor. Böyle giderse 15-20 gün daha kayak turizmini devam ettirmeyi düşünüyoruz. Güzel sezon oluyor. Kar çok güzel seviyede. Bence buraya geldiklerinde mutlu olurlar" dedi.  'DAHA ÖNCE NİSANDA BÖYLE KAR GÖRMEDİK'Kayak merkezinde bulunan otelin müdürlerinden Cihan Soysal da "Şimdiye kadar nisan ayında böyle bir kar görmedik. Değişen hava şartları bu sene nisan ayında da müsaitliği bize sundu. Sezonun da nisanın 15'ine kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu. Kış sezonunu kapatmak için Osmaniye'den geldiğini söyleyen Yunus Yıldırım ise "Oradaki sıcağı atlatmak için kar sezonun kapanışını burada yapmak istedim. Bence çok güzel bir yer. Hele ki şu sezonda kayak yapıyorsak cennet ülkemin en güzel yerleri arasında. Bir tarafta orman bir tarafta göl, deniz, İstanbul'a yakınlık; her şey var burada" dedi. 

 


Kartepe'de nisan kayağı
Kartepe'de nisan kayağı
Kartepe'de nisan kayağı
Kartepe'de nisan kayağı
Kartepe'de nisan kayağı
Kartepe'de nisan kayağı
Kartepe'de nisan kayağı
Kartepe'de nisan kayağı
Kartepe'de nisan kayağı
Kartepe'de nisan kayağı
Kartepe'de nisan kayağı
Kartepe'de nisan kayağı
Kartepe'de nisan kayağı
Kartepe'de nisan kayağı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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