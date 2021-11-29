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Lastikçi alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir lastik dükkanı alev alev yandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir lastik dükkanı alev alev yandı.

Olay, sabah saatlerinde Maşukiye-Sapanca yolunda bulunan lastik dükkanında meydana geldi. Hurda lastiklerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler büyüyünce, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yangının etrafa sirayet etmemesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - KOCAELİ

Lastikçi alev alev yandı

Lastikçi alev alev yandı

Lastikçi alev alev yandı

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