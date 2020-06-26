Kartepe'de kurban yakalama timi göreve başladı Kurban Bayramına az bir zaman kala Kartepe Belediyesi bünyesinde kurulan "Kurban Yakalama Timi" ekibi eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.

Kurban Bayramına az bir zaman kala Kartepe Belediyesi bünyesinde kurulan "Kurban Yakalama Timi" ekibi eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı. Tim bayram sonuna kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Covid-19 salgını sonrasında bakanlıklar tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda Kurban Bayramı'na hazırlanan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Yakama Timi kurdu. Tim içerisinde yer alan ekip üyeleri eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı. Bir veteriner ile dört personelin yer aldığı beş kişilik tim Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

Kurban yakalama timi hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bakanlıklarımız tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda gereken önlemler ve tedbirleri alarak Kurban Bayramı'na hazır duruma geldik. Kurban Yakalama Timimiz, hemşehrilerimize Kurban Bayramı süresince hizmet verecek. Gereken bütün eğitimler personelimize verildi. Hemşehrilerimiz herhangi bir durum karşısında Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayabilirler" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA