Kartepe'de kurban yakalama timi göreve başladı

Kartepe Belediyesi bünyesinde kurulan 'Kurban Yakalama Timi' ekibi eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam eden Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Kartepe Belediyesi bünyesinde kaçan kurbanları yakalamak için 'Kurban Yakalama Timi' kuruldu. Tim içerisinde yer alan ekip üyeleri eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı. Bir veteriner ile dokuz personelin yer aldığı on kişilik tim Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kartepe Belediyesi olarak gerekli önlemleri alıyoruz. Bu önlemler kapsamında kurban yakalama timi oluşturdu. Kurban Yakalama Timi, hemşehrilerimizi Kurban Bayramı süresince hizmet verecektir. Vatandaşlarımızın Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüzü arayarak yardım isteyebilirler" dedi.

Öte yandan, Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan 83 caminin çim kesimi ve budama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaların Kurban Bayramı'na kadar bitirilmesi planlanıyor. Titizlikle yapılan çalışmaların tamamlanması ile cami bahçeleri şık ve temiz görüntüye Kartepeliler'in hizmetine sunulacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA