Kartepe'de kırmızı çizgiler çekildi
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Kartepe'de kırmızı çizgiler çekildi

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Kartepe'de kırmızı çizgiler çekildi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Kartepe'de yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi.

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İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Kartepe'de yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi.

İçişleri Bakanlığınca, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda Kartepe'de 17 Ağustos İlköğretim Okulu önünde Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Demir, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı ve öğrenciler katıldı.

Eş zamanlı olarak Ata İlköğretim ve Şirinsulhiye İlköğretim Okullarında kırmızı çizgi uygulamasına geçilerek, Kartepe genelinde farkındalık çalışmaları yaygınlaştırıldı. Yaya geçidinin boyanması sonrasında açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek "Trafik kazalarının yaşanmaması için özellikle sürücülerin duyarlı olması gerekiyor. Sürücülerin yayalara karşı hassasiyet göstermesi çok önemlidir" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de kırmızı çizgiler çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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