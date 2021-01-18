Kartepe'de kaybolan doktorun cesedi bulundu
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Kartepe'de kaybolan doktorun cesedi bulundu

18.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:17
Kartepe'de kaybolan doktorun cesedi bulundu

Kocaeli Valiliği, 13 Ocak'ta evinden aracıyla ayrıldıktan sonra haber alınamayan doktor Uğur Tolun'un, kendine ait araçla kaza yaptığı ve aracının takla atarak su kanalına düştüğünün belirlendiği bildirildi.

Kocaeli Valiliği, 13 Ocak'ta evinden aracıyla ayrıldıktan sonra haber alınamayan doktor Uğur Tolun'un, kendine ait araçla kaza yaptığı ve aracının takla atarak su kanalına düştüğünün belirlendiği bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, yakınları tarafından 13 Aralık günü akşam saatlerinde kayıp olduğu ve haber alınamadığı ihbarı yapılan Dr. Uğur Tolun'un cep telefonu sinyali ve diğer edinilen bilgiler doğrultusunda derhal arama faaliyetlerine başlandığını hatırlatıldı.

Arama çalışmalarında, olabilecek bütün ihtimallerin değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Kocaeli AFAD, Sakarya AFAD, Kırklareli AFAD, Jandarma, JAK, Emniyet, Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Zabıta, Kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD, Kross Motorcular, Türkiye İzcilik Federasyonu Kocaeli ve ANDA olmak üzere, 70 araç, 5 drone, arama köpekleri, 1 bot ve 218 personelin katılımları ile geniş bir bölgede arama ve tarama faaliyeti yürütülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Ocak sabahı başlatılan, arama yapılan arazinin ve mevsim şartlarının olumsuzluğuna rağmen, Sayın Valimiz Seddar Yavuz'un gözetim, denetim ve bizzat katılarak devam ettirilen çalışmalar neticesinde; İlimiz Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Yıldırım Sokak üzerinde bulunan sazlık alanda kendine ait araç ile kaza yaptıktan sonra, su kanalına takla atarak düştüğü ve ilk belirlemelere göre Dr. Uğur Tolun'un burada vefat ettiği anlaşılmıştır. Dr. Uğur Tolun'un vefatından dolayı duyduğumuz üzüntümüzü belirtiyor, kendisine Allah'tan Rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiası ile bütün sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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