Kartepe'de kaybolan Doktor Uğur Tolun bulundu mu? Dr. Uğur Tolun kimdir, kaç yaşında?

Kocaeli Kartepe'de 13 Ocak'ta kamyoneti ile gezmeye çıkan ve bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun hakkında araştırmalar sürüyor. Bunun üzerine vatandaşlar Kartepe'de kaybolan Doktor Uğur Tolun bulundu mu? sorusunun cevabını merak ediyor.

Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü Kartepe'de bulunan evinden çıktı. Kamyoneti ile en son Maşukiye'de görülen Uğur Tolun'dan bir daha haber alınamadı.

KARTEPE'DE KABOLAN DOKTOR UĞUR TOLUN BULUNDU MU?

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, İHH, itfaiye ve diğer sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri arama yaparken, bölgeyi bilen ve arazi araçları olan vatandaşlar da çalışmalara destek oldu. Jandarmaya ait iz takip köpeklerinin kullanıldığı çalışmalarda, 4 drone ile de havadan girilmeyen yerler kontrol edildi.

51 yaşındaki Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Uğur Tolun için Kocaeli Valiliği AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma, JAK, emniyet, Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe zabıta, Türk Kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD, Kross Motorcular, Türkiye İzcilik Federasyonu Kocaeli ve ANDA'dan arama kurtarma ekipleri katıldı.

ARACIYLA KANALA DÜŞÜP CAN VERMİŞ

Dr. Tolun'a ait aracın, Derbent Mahallesi'nde bulunan kanala düştüğü, kazada hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan arama çalışmalarına katılan ekipler, Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırılmaya başlandı.

DR. UĞUR TOLUN KİMDİR?

Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, dün 41 EF 389 plakalı aracı ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağlarına gideceğini söyleyerek evden çıktığından beri aranıyordu.

Dr. Uğur Tolun, 1995- 2000 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmoloji'de ana bilim dalı uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra; 1987-1994 yıllar arasında Hacettepe'de eğitim gördü.