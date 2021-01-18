Kartepe'de kayak sezonu açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kartepe'de kayak sezonu açıldı

18.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:13

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, yoğun kar yağışlarıyla beraber kayak sezonu açıldı.

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, yoğun kar yağışlarıyla beraber kayak sezonu açıldı.

Kentte 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından 1600 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi beyaza büründü.

Uzun süredir yetersiz kar yağışı nedeniyle kayak sezonunun açılamadığı Kartepe'de, kar seviyesinin 1 metreye ulaşmasıyla pistler kayakseverlerin kullanımına sunuldu.

Pistlere akın eden tatilciler, Samanlı Dağları'nın zirvesinde Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası eşliğinde kayak yapmanın tadını çıkardı.

İstanbul'a en yakın kayak merkezi olan Kartepe'de, her zorluk seviyesinde uzunlukları 400 metre ile 3 bin 500 metre arasında değişen 12 pist bulunuyor. Geyikalanı Tepesi, Kartepe ve Karlık Tepe, bölgenin 3 kayak pist merkezi olarak öne çıkıyor.

Kartepe'de kayak sezonu açıldı
Kartepe'de kayak sezonu açıldı
Kartepe'de kayak sezonu açıldı
Kartepe'de kayak sezonu açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Mustafa Yumlu Josef De Souza Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Beşiktaş Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartepe'de kayak sezonu açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 14:13:43. #1.15#
title