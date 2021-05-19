Kartepe'de karlar eriyince çöpler ortaya çıktı
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Kartepe'de karlar eriyince çöpler ortaya çıktı

Kartepe'de karlar eriyince çöpler ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kayak merkezinin bulunduğu bölgede, kış aylarında karla kaplı alanlarda piknik yapanların yerlere attığı çöpler, karların erimesiyle ortaya çıktı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kayak merkezinin bulunduğu bölgede, kış aylarında karla kaplı alanlarda piknik yapanların yerlere attığı çöpler, karların erimesiyle ortaya çıktı.

Kartepe yolu kışın günübirlik tatilcilerle doluyor. Kimi tatilciler ormanda çadır kurarken, kimileri ise karlar üzerinde mangal yapıyor. Tatilciler, çöplerini ise çevreye atıyor. Yağışla birlikte çöpler karların altında kalıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte karlar eriyince, bölgedeki çöpler de ortaya çıktı. Özellikle Suadiye ve otel bölgesi arasında yol kenarlarında çöplerin yoğunluğu dikkat çekti. İstanbul Sultanbeyli'den gezmek için Kartepe'ye geldiklerini söyleyen Erol Yetkin, "Maalesef çevremiz çöp içinde. İnsan gerçekten böyle görünce üzülüyor. Böyle olmamalı. Ben kendi çöpümü arabama koyup müsait bir yer bulana kadar beraberimde taşıyorum. Kışın tatile gelenler karların arasına çöplerini bırakıp gidiyorlar. Biraz çevremize dikkat etmemiz lazım. Hem doğaya hem de yaban hayatına zarar veriyorlar" dedi. 


Kartepe'de karlar eriyince çöpler ortaya çıktı
Kartepe'de karlar eriyince çöpler ortaya çıktı
Kartepe'de karlar eriyince çöpler ortaya çıktı
Kartepe'de karlar eriyince çöpler ortaya çıktı
Kartepe'de karlar eriyince çöpler ortaya çıktı
Kartepe'de karlar eriyince çöpler ortaya çıktı
Kartepe'de karlar eriyince çöpler ortaya çıktı
Kartepe'de karlar eriyince çöpler ortaya çıktı
Kartepe'de karlar eriyince çöpler ortaya çıktı
Kartepe'de karlar eriyince çöpler ortaya çıktı
Kartepe'de karlar eriyince çöpler ortaya çıktı
Kartepe'de karlar eriyince çöpler ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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Kartepe'de karlar eriyince çöpler ortaya çıktı - Haberler
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