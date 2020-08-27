Kartepe'de karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor
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Kartepe'de karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor

Kartepe Belediyesi bünyesinde kurulmasından bu yana bir çok hizmet üreten Alo Evlat Sağlık Kulübü, Şirinsulhiye Mahallesi Ömerağa Sokak'ta karantinada kalan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını gideriyor.

Kartepe'de karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor
27.08.2020 10:46 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:49

Kartepe Belediyesi bünyesinde kurulmasından bu yana bir çok hizmet üreten Alo Evlat Sağlık Kulübü, Şirinsulhiye Mahallesi Ömerağa Sokak'ta karantinada kalan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını gideriyor.

Kartepe'nin Şirinsulhiye Mahallesi Ömerağa Sokak'ta pozitif vaka ve temaslı kişiler olduğu tespit edilmesi sonrasında Kartepe Belediyesi ekipleri harekete geçti. Test sonucu pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan vatandaşların, diğer evlerdeki bazı kişilerle temas kurduğunun tespit edilmesi sonrasında Kartepe İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Ömerağa Sokak karantinaya alındı. Günün her saati hizmet veren Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri Ömerağa Sokak'da ikamete eden vatandaşların karantinaya alınmasıyla bütün ihtiyaçlarını gideriyor. İhtiyaçlarını liste halinde Jandarma kontrol noktasına getiren sokak sakinlerinin istekleri Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri tarafından gideriliyor.

Alınan karar sonrasında Şirinsulhiye Mahallesi Ömerağa Sokağın giriş ve çıkışında jandarma ve belediye ekiplerince gereken tedbirlerin alındığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "Korona virüsün başlamasından bu yana belediye ekiplerimizle birlikte mesai mefhumu gözetmeden özverili çalışmalar yaptık. Her şey hemşehrilerimizin huzuru ve sağlığı için. Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerimiz tarafından bu sokakta yaşayan hemşehrilerimizin bütün ihtiyaçları giderilmektedir. Hemşehrilerimiz korona virüse karşı alınan tedbirlere uymaları çok önemlidir. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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