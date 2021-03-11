KOCAELİ Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
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KOCAELİ Kartepe'de kar yağışı etkili oldu

11.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:05

Kartepe'de kar yağışı etkili olduKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kartepe'de kar yağışı etkili oldu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Samanları Dağlarının zirvesindeki Kartepe kayak merkezi bölgesinde sabah erken saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle kayak merkezine giden yol karla kaplandı. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu. Jandarma ekipleri ise kar lastiği olmayan araçların Kartepe'ye çıkmasına izin vermedi. Bazı sürücüler araçlarına lastiklerine zincir takarak yola devam etti. Kar lastiği olmasına rağmen otelin bulunduğu bölgeye gidemediklerini belirten Ahmet Keskin, 'İstanbul'dan Kartepe'yi görmek için geldik. Kar lastiği taktırdık ama yine çıkamadık. Şimdi zincir takıp yeniden zirveye çıkmaya çalışacağız." dedi.

KOCAELİ Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kartepe'de kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kartepe'de kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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