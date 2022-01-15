Kartepe'de kar kalınlığı 70 santimetre ölçüldü

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonucu Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santimetre olarak kayıtlara geçti.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonucu Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Bölgede, kar yağışı 4 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağışla Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 70 santimetre olarak ölçüldü.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, Kartepe zirve yolu, Erikli Tepe Tabiat Parkı, Başiskele ilçesindeki Aytepe ile yüksek kesimlerdeki kırsal yerleşim alanlarında küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ekipler, bölgede yolların açık kalmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.