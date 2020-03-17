Kartepe'de kar kalınlığı 66 santime ulaştı
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Kocaeli, Kartepe, Kuzu, Güncel

Kartepe'de kar kalınlığı 66 santime ulaştı

Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe zirvesinde dünkü yağışın ardından kar kalındığı 66 santime ulaştı.

17.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:07
Kartepe'de kar kalınlığı 66 santime ulaştı

Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe zirvesinde dünkü yağışın ardından kar kalındığı 66 santime ulaştı.


Kocaeli'de dün etkili olan kar yağışı kentin zirvesi Kartepe'yi beyaza bürüdü. Bölgenin yoğun olarak tercih edilen kayak merkezi olan Kartepe zirvesinde bulunan Kuzu Yayla'da kar kalınlığı ise son yağış sonrasında 66 santime ulaştı. Yağış sonrası beyaz örtü ile kaplanan alanlarda kartpostallık görüntüler oluştu.


Öte yandan, Kartepe zirvesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yol açma ve tuzlama çalışmaları da aralıksız sürüyor. Belediye ekipleri, Kartepe'nin doğasını ziyaret etmek isteyen vatandaşların olumsuzluk yaşamaması adına bölgede çalışmalarına devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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