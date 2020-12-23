Kartepe'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
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Kartepe'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

23.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:32
Kartepe'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Kocaeli'nde kış turizminin önemli merkezlerinden Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe, beyaz örtüyle kaplandı.

Kocaeli'nde kış turizminin önemli merkezlerinden Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe, beyaz örtüyle kaplandı.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetre olarak ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, dün gece başlayan kar yağışının etkili olduğu bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kartepe zirve yolunda yol açma ve tuzlama çalışması yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Girgin

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